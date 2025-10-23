Continuă arderea cauciucurilor la Pusta

În timpul patrulării, miercuri seara, un echipaj de jandarmerie a observat în curtea unei case din localitatea Pusta, un incendiu de mici dimensiuni. În apropierea acestuia se afla o persoană care ardea mai multe deșeuri.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Pusta, a dat foc la mai multe deșeuri plastice și din cauciuc. Persoana a fost sancționată contravențional, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu amendă în valoare de 30.000 de lei.

Reamintim cetățenilor că incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă, iar încălcarea actului normativ incident constituie contravenție și se pedepsește conform legislației în vigoare.

M. S.