Un pompier aflat în timpul liber nu a stat pe gânduri și a ajutat victima unui accident de circulație

Pompierii din Dej au intervenit marți după ce un autoturism s-a răsturnat în localitatea Pustuța, comuna Recea-Cristur. Accidentul a mobilizat forțele de intervenție ale Detașamentului de Pompieri Dej, care au ajuns rapid la fața locului pentru a asigura zona și a acorda sprijin persoanelor implicate. Conform informațiilor transmise de ISU Cluj, în urma impactului, autoturismul s-a răsturnat, însă din fericire nu au existat persoane încarcerate.

La momentul producerii accidentului, în zonă se afla un pompier din cadrul ISU Sălaj, aflat în timpul liber. Fără a sta pe gânduri, acesta a oprit imediat autoturismul în care se afla și a oferit primul ajutor unui bărbat de 46 de ani care se afla în autoturism, până la venirea colegilor din Dej. Prezența sa a contat enorm în gestionarea eficientă a situației. „Acesta a sprijinit gestionarea cu succes a situației de urgență, la fața locului primind îngrijiri medicale din partea Serviciului de Ambulanță Județean un bărbat de aproximativ 46 de ani.”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean a acordat îngrijiri medicale bărbatului, care ulterior a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

foto: stiridecluj.ro

M. S.