Un pompier aflat în timpul liber a evitat o catastrofă

Pompierii din cadrul Secției Jibou au intervenit vineri, la amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la anexele unei gospodării din orașul Jibou. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Incendiul se manifesta la acoperișul anexelor, existând pericolul propagării la locuința din apropiere. Pompierii au acționat prompt pentru localizarea și lichidarea focului. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind utilizarea focului deschis în spații închise (la o afumătorie). În urma evenimentului, au ars circa 20 mp din structura acoperișului, fiind afectat și un perete al anexei.



Un rol decisiv în limitarea pagubelor incendiului menționat anterior l-a avut plutonierul adjutant Pășcuță Cristian. Aflat în timpul liber, la locuința sa, Cristian a auzit zgomot și a ieșit afară unde a observat un fum des. Înțelegând pericolul iminent, acesta s-a deplasat de îndată la anexele unei gospodării aflate în apropiere la care izbucnise un incendiu. S-a asigurat că incendiul a fost anunțat la numărul unic de urgență 112 și că nu sunt persoane surprinse în imobil, a oprit alimentarea cu energie electrică. Apoi a evacuat o parte din bunurile depozitate, iar împreună cu un alt vecin a limitat extinderea flăcărilor folosind un furtun conectat la rețeaua de apă până la sosirea echipajelor de intervenție. Datorită acțiunilor sale rapide și eficiente, incendiul nu s-a extins la celelalte anexe și la casa de locuit.



În vârstă de 45 de ani, plutonierul adjutant Pășcuță Cristian, comandant de echipaj și conducător autospeciale în cadrul Secției de Pompieri Jibou din anul 2006, a demonstrat, încă o dată, că devotamentul unui pompier, nu se oprește la finalul programului de serviciu.



M. S.

