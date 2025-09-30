În stare de ebrietate, un zălăuan a provocat un accident pe strada Sfânta Vineri

Începutul de săptămână nu a fost deloc prielnic pentru un zălăuan de 51 de ani. Luni după-amiază, pe strada Sfânta Vineri din municipiul Zalău, acesta a provocat un eveniment rutier.

Într-o puternică stare de ebrietate, bărbatul a acroșat un alt autoturism în timpul manevrei de mers înapoi. La volanul mașinii lovite se afla o femeie de 44 de ani, din localitatea Crișeni.

Din fericire, incidentul a fost unul minor. Potrivit polițiștilor ajunși la fața locului, nu au existat victime, ci doar pagube materiale. Cu toate acestea, testarea cu aparatul alcooltest a indicat o concentrație de 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul șoferului din Zalău.

Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, necesare stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate de polițiștii din Zalău.