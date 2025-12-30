ANALIZĂ. La ce articole reacționează publicul online din Sălaj? Ce stârnește interes și ce trece neobservat?

Anul 2025 a adus și pentru cotidianul Magazin Sălăjean confirmarea unei realități tot mai vizibile în presa online din întreaga țară. Cititorii reacționează rapid și sunt mai atrași de articole și materiale care stârnesc emoții puternice și creează impact. O analiză succintă a traficului de pe site și a performanței materialelor din rețelele sociale arată diferențe mai mult decât evidente între tipurile de conținut care atrag audiență importantă și cele care trec aproape neobservate.

Ce se citește cel mai mult pe site

Pe site-ul www.magazinsalajean.ro, cele mai accesate articole au fost, frecvent, știrile cu impact, precum decesele, accidentele rutiere, incendiile sau alte evenimente dramatice. Dacă ne raportăm la ultimele zece materiale privind decesele, acestea însumează zeci de mii de vizualizări, iar decesul unei personalități importante din județ a înregistrat un număr de accesări aproape similar cu populația orașului Jibou.

În ceea ce privește capitolul accidentelor, acestea sunt știri care stârnesc, de asemenea, un interes ridicat în rândul cititorilor sălăjeni. Cu toate că multe dintre evenimentele rutiere nu au un final fericit și, oricât de mult ne-am dori să nu relatăm astfel de subiecte sau ca toată lumea să fie ferită de asemenea incidente, realitatea ne pune în această ipostază.

Doar câteva dintre articolele publicate despre incidentele rutiere din județ au acumulat zeci de mii de accesări doar în luna decembrie a acestui an, iar aproape 1.000 de vizualizări se înregistraseră în doar câteva zeci de minute la unul dintre articolele publicate chiar în ajunul Crăciunului.

De asemenea, un interes destul de ridicat se remarcă și în cazul articolelor de analiză, administrație locală, infrastructură sau povești și experiențe ale unor personalități sălăjene, care au însumat, de-a lungul ultimului an, zeci de mii de vizualizări. Unul dintre cele mai accesate materiale de analiză a vizat posibilitatea ca un oraș sălăjean să devină comună, în contextul unei eventuale reforme a sistemului public.

Din păcate, cultura sau materialele de opinie nu se bucură de același val de interes, lucru observabil atât în cazul lansărilor de volume, evenimentelor culturale organizate la nivelul județului, cât și al editorialelor.

TikTok, o plaformă a extremelor

Pe TikTok, diferențele de audiență sunt și mai evidente. Un videoclip cu un colind interpretat de HiMan din Zalău, cunoscut în comunitate pentru umorul și prezența sa constantă în spațiul public, a depășit 120.000 de vizualizări în mai puțin de 48 de ore de la publicare, devenind unul dintre cele mai urmărite materiale ale redacției în acest an pe platforma socială.

În schimb, alte clipuri informative, inclusiv despre dispariția unei minore sau un videoclip despre călușari, nu au adunat nici măcar o mie de vizualizări. Și aici, videoclipurile despre infrastructură, incendii sau alte evenimente dramatice stârnesc un interes mai mare din partea sălăjenilor. Clipurile realizate la Târgul de Crăciun din Zalău sunt, de asemenea, pe placul utilizatorilor TikTok.

Nu doar acestea atrag atenția publicului, ci și intervențiile polițiștilor. Un singur videoclip publicat la finalul lunii noiembrie a acestui an a însumat aproape 37.000 de accesări.

În lumina acestor date, cifrele arată că publicul reacționează puternic la conținutul uman, de cele mai multe ori dublat de o încărcătură emoțională ridicată, situații alarmiste, povești cu impact sau situații de urgență, materiale ușor de înțeles și de consumat rapid.

Vă mulțumim pentru fiecare articol citit, fiecare abonament și ziar achiziționat, pentru comentarii și prezența dumneavoastră în mediul online. Continuăm și în 2026!