A fost un an…

România intră în 2026 cu un președinte ales în luna mai, dar fără liniștea pe care ar fi trebuit să o aducă finalul acestui șir lung de scrutine prezindețiale și agitație electorală. Alegerile s-au încheiat, însă tensiunea a rămas în stradă, în online și în discursul public. Scandalurile politice, acuzațiile reciproce și antiteza mai mult decât evidentă dintre partidele de guvernare și cele aflate în opoziție, mențin publicul într-o stare constantă de conflict.

Anul 2025 a fost marcat de dispute legate de legitimitate noului șef de stat, de reluarea unui eventual tur al doilea, de oameni nemulțumiți, de anchete ce au scos la lumină neregulile grave din justiție, moțiuni de cenzură, politicieni iresponsabili, scumpiri și multe altele. Dar cu toate acestea, mergem mai departe. Epuizarea e la cote ridicate, și e firesc. Probabil cea mai tristă realitate, despre care am mai tot menționat de-a lungul anului, o reprezintă fragmentarea tot mai adâncă a societății. Românii nu mai au opinii diferite, ci tabere, iar dialogul a fost înlocuit de ură. În 2025, politica nu mai unește, ci desparte, iar ceea ce am pierdut ca nație e sentimentul că nu ne mai orientăm spre aceeași direcție. Să sperăm că 2026 va fi un an cu totul opus și cu lucruri bune pentru fiecare în parte.