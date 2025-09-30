Șofer din Șimleu, depistat bine „afumat” la volan pe o stradă din oraș

Seara de luni s-a dovedit una cu ghinion pentru un bărbat din Șimleu Silvaniei. Pe strada Horea din oraș, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de un șimleuan de 58 de ani, care emana un puternic miros de alcool.

Întrucât existau suspiciuni că acesta s-ar fi urcat la volan în stare de ebrietate, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. Mai mult, cercetările în acest caz sunt continuate de oamenii legii.