Afacere cu probleme pentru doi zălăuani, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală

Doi zălăuani sunt cercetați penal și vor fi trimiși în judecată pentru evaziune fiscală. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au descoperit că două persoane de 46 și 70 de ani din municipiul Zalău nu au înregistrat, timp de doi ani, veniturile câștigate în perioada în care administrau o societate comercială. Prejudiciul creat bugetului de stat ajunge la aproape 167 de mii de lei.

Sumele neînregistrate au fost obținute în perioada anilor 2015-2017, iar polițiștii au pus sub sechestru mai multe bunuri și locuințe ale celor doi zălăuani, până la recuperarea sumei uriașe de bani. Mai mult, aceștia vor fi trimiși în judecată, la propunerea polițiștilor sălăjeni, pentru evaziune fiscală.

„Facem precizarea că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.