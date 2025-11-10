Un bărbat a decedat în urma accidentului de pe Meseș

Un accident mortal a avut loc luni, la ora 12, pe Meseș. Implicate în incident au fost un autoturism și o autocisternă.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate au constatat că, un bărbat de 74 de ani, din localitatea Fildu de Sus, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Ciumărna – Zalău, în împrejurări ce urmează a fi stabilite din cercetări, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu o autocisternă condusă de un bărbat.

Din nefericire, în urma impactului, bărbatul de 74 de ani a decedat.

Polițiștii Biroului Rutier continuă cercetările, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.