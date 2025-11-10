Șofer de 20 de ani, prins în trafic fără permis și cu numere false

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, din comuna Mirșid, a fost oprit pentru un control în trafic de polițiștii din Zalău, la sfârșitul săptămânii. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Aceasta nu e singura problemă cu legea a tânărului. Polițiștii au stabilit că mașina condusă nu era înmatriculată, iar plăcuțele cu numărul erau atribuite unui alt autoturism, care fusese radiat din circulație.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu număr fals.

Imagine cu rol ilustrativ.