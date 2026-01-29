Trei persoane, reținute după ce au încercat să influențeze declarațiile în dosarul de viol din Valcău

Trei persoane au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore, în cursul zilei de miercuri, 28 ianuarie, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de influențarea declarațiilor.

În fapt, la aceeași dată, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției orașului Șimleu Silvaniei și al Secției 7 Poliție Rurală Nușfalău, au organizat o acțiune de prindere în flagrant delict.

Cu această ocazie, au surprins în flagrant un bărbat de 52 de ani și o tânără de 28 de ani, ambii din comuna Plopiș, care, cu sprijinul unui bărbat de 46 de ani, din comuna Valcău de Jos, ar fi oferit o sumă de bani unei femei, pentru a o determina pe fiica acesteia să își schimbe declarațiile date într-un alt dosar penal instrumentat de polițiști, în scopul favorizării unei persoane aflate în arest preventiv, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de viol.

Cei trei au fost conduși la sediul poliției, iar în urma probatoriului administrat, a fost luată măsura reținerii acestora pentru 24 de ore.

„Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.