Un tânăr a intrat în gospodăria unui localnic și a furat un motofierăstrău

Un tânăr în vârstă de 27 de ani, din localitatea sălăjeană Cerișa, a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii din Nușfalău, în cursul zilei de miercuri, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat.

În fapt, la data de 24 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Nușfalău au fost sesizați, prin plângere, de către un bărbat de 40 de ani, originar din aceeași localitate, cu privire la faptul că, în perioada 17-24 ianuarie, persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în curtea locuinței sale. Mai apoi, dintr-o anexă gospodărească, ar fi sustras un motofierăstrău, cauzând un prejudiciu în valoare de 3.400 de lei.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat un tânăr de 27 de ani, din localitatea Cerișa, bănuit de săvârșirea faptei. Cu atât mai mult, prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

De asemenea, acesta urmează să fie prezentat magistraților în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun în acest caz.

Imagine cu rol ilustrativ.