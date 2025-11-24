Transportatorii de mărfuri și persoane, sancționați în urma controalelor din Sălaj

Polițiștii rutieri din Sălaj au desfășurat ample controale în trafic, în cadrul operațiunii „TRUCK & BUS” săptămâna trecută, în perioada 17 – 23 noiembrie. Scopul oamenilor legii l-a reprezentat verificarea respectării normelor legale privind circulația rutieră de către operatorii de transport și conducătorii de vehicule destinate transportului public de persoane și mărfuri.

Sub coordonarea Serviciului Rutier Sălaj, polițiștii au verificat respectarea perioadelor de conducere și odihnă, legalitatea tipului de transport efectuat, respectarea regimului legal de viteză, purtarea centurilor de siguranță și existența documentelor necesare.

În cele șapte zile de controale, au fost oprite și verificate peste 600 de vehicule, dintre care, 146 destinate transportului public de persoane, iar 463 destinate transportului rutier de mărfuri.

Ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii au aplicat 477 sancțiuni contravenționale:

54 pentru nerespectarea regimului legal de viteză;

63 pentru nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță;

139 pentru abateri constatate la aparatele tahograf;

87 pentru nerespectarea timpilor de conducere și odihnă;

20 pentru lipsa documentelor;

114 pentru alte abateri ale normelor rutiere.

Polițiștii rutieri reamintesc tuturor participanților la trafic, în special operatorilor de transport public de persoane și mărfuri, că respectarea normelor rutiere și a legislației în vigoare este esențială pentru siguranța tuturor celor aflați pe drumurile publice.

„Acțiuni similare vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a preveni accidentele rutiere și de a asigura un climat de siguranță pe drumurile din județul Sălaj”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.