De la Poarta Sălajului la Târgu Mureș, pe autostradă din 2026

Veștile bune se țin în lanț pe Autostrada Transilvania. Lucrările de pe porțiunea dintre Zimbor și Poarta Sălajului sunt aproape finalizate, iar pentru ca drumul de mare viteză să poată fi circulat fără întrerupere, constructorii mai au de realizat două viaducte suplimentare, din cauza dealurilor instabile, după cum notează observatornews.ro.

Lucrările continuă în ritm avansat pe loturile drumului de mare viteză, de la Nădășelu la Zimbor și de la Zimbor la Poarta Sălajului, urmând ca anul viitor să poată fi date spre circulație.

Stadiul cel mai aproape de finalizare este pe secțiunea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, execuția depășind 90%, iar stratul de asfalt a fost turnat pe o suprafață de 10 kilometri din cei 12.

Pentru a putea fi circulat, trebuie finalizat și nodul rutier de la Românași, ajuns deja la un stadiu de 20%.

În ceea ce privește lotul clujean dintre Nădășelu și Mihăiești, pentru a putea fi deschis circulației, mai este nevoie ca două viaducte de 1.200 și 2.000 de metri să fie gata în timp util. Acestea au ca scop traversarea șoselei pe deasupra dealurilor instabile din zonă, unde au avut loc și alunecări de teren.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR, a declarat pentru sursa citată că la sfârșitul anului viitor ar trebui să fie dați în circulație cei 30 de kilometri. Cât despre cele două viaducte, stadiul acestora este de 35%. În momentul în care vor fi gata și acestea, se va putea circula neîntrerupt de la Târgu Mureș până la Poarta Sălajului, pe o distanță totală de 145 de kilometri.