Sălăjenii vor putea învăța și perfecționa abilitățile în tehnologie, printr-un amplu program

Sălăjenii cu vârsta de peste 16 ani sunt invitați să facă primul pas către independența digitală. Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj și Consiliul Județean Sălaj lansează invitația către toți sălăjenii să se înscrie gratuit la cursurile de formare a competențelor digitale de bază, dezvoltate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale, în cadrul investiției 17 „Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, Componenta C7 – Transformare digitală din PNRR, finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE.

Cursurile se adresează tuturor cetățenilor cu vârsta de peste 16 ani, indiferent de nivelul actual de cunoștințe. Porțile sunt deschise pentru toți, de la pensionari, șomeri sau persoane cu venituri mici, până la adulți care nu au folosit niciodată un dispozitiv electronic.

De asemenea, cursurile reprezintă un prilej pentru elevi, studenți sau profesori care vor să-și actualizeze competențele, dar și pentru oricine dorește să învețe să folosească laptopul, telefonul sau tableta în siguranță.

Cei care se vor înscrie vor învăța să acceseze serviciile publice online (ghiseul.ro, ROeID), fără a sta la cozi și drumuri inutile, să comunice prin e-mail și aplicații de mesagerie, să creeze documente, să realizeze un CV și să caute un loc de muncă pe platforme precum eJobs, să utilizeze rețele sociale, să protejeze datele personale, să navigheze în siguranță pe internet, dar și să recunoască știrile false și escrocheriile online.

„Prin aceste cursuri gratuite vrem să le arătăm oamenilor că tehnologia poate fi prietenoasă și accesibilă. Fie că vorbim despre pensionari care își doresc să comunice mai ușor cu familia, despre tineri care caută un loc de muncă sau despre oricine vrea să se simtă în siguranță în mediul online, fiecare participant va găsi aici sprijin și răbdare. Credem că independența digitală este cheia unei comunități mai puternice și mai conectate. Iar biblioteca devine un spațiu în care învățarea este accesibilă tuturor, indiferent de vârstă sau experiență”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj, potrivit căreia, în perioada decembrie 2025 – iunie 2026, vor fi instruiți peste 2.500 de sălăjeni.

Competențele dobândite vor oferi libertatea de a rezolva singuri diverse acte, de a comunica mai ușor, de a identifica oportunități de muncă și de a fi protejați în mediul online. Practic, participanții vor fi mai autonomi, mai conectați și mai în siguranță în mediul digital. La finalul cursului, fiecare participant va primi un certificat de absolvire eliberat de Autoritatea pentru Digitalizarea României.