Zeci de copii beneficiază gratuit de activități educaționale la un centru de zi al Primăriei Zalău

Centrul de zi pentru copii, amenajat de Primăria Municipiului Zalău cu fonduri europene și aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială, oferă servicii gratuite pentru 76 de copii. Funcționează după finalizarea orelor de școală și asigură activități de învățare și dezvoltare personală pentru copiii din grupul țintă, majoritatea proveniți din comunități urbane marginalizate. Aici, copiii beneficiază de supraveghere educațională, sprijin la teme și activități adaptate nevoilor fiecăruia, într-un mediu care promovează respectul, cooperarea și încrederea în sine.

Printre activitățile preferate ale copiilor se numără vizite la Biblioteca Județeană și la muzee, activități tematice dedicate zilelor emblematice, exerciții de dezvoltare a abilităților independente și activități care încurajează relaționarea și exprimarea liberă.