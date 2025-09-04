Sindicaliștii sălăjeni din Sănătate au ieșit în stradă la Zalău și contestă măsurile din sistemul sanitar

Peste o sută de sindicaliști sălăjeni din Sănătate, Învățământ și Administrație publică au ieșit miercuri în stradă pe platoul din centrul Zalăului pentru a-și exprima nemulțumirile față de măsurile adoptate de Guvernul Bolojan. Reprezentanții din Sănătate atrag atenția asupra efectelor negative ale acestor decizii și transmit că o mare parte dintre angajații sistemului public resimt deja primele consecințe. Mai mult, aceștia consideră că drepturile lor sunt puse în pericol.

Potrivit Ileanei Sechei, președinta CNSLR Frăția Sălaj, ultimele săptămâni au reprezentat un moment critic pentru bugetarii sistemului sanitar din România. Blocarea angajărilor prin Ordonanța „Trenuleț” a dus la suprasolicitarea personalului medical, iar măsurile fiscale, ce implică tăierea sporurilor, duc la un trai tot mai dificil de la o zi la alta. Sechei a mai declarat că sporurile angajaților din Sănătate și Asistență socială sunt raportate la situația economică a României din 2018: „Muncim în anul 2025 și ne dorim salarii pentru 2025, nu raportat la ce a fost în urmă cu zece ani”.

Reducerea drepturilor salariale duce la colaps

Sindicaliștii consideră că prin reducerea drepturilor salariale riscă să ajungă în colaps: „Odată cu majorarea prețurilor de la o zi la alta, nu ne vom putea plăti taxele zilnice și să supraviețuim. Important e să punem stop acestor decizii. Noi spunem că nu sunt neapărat în favoarea cetățeanului de rând”, a mai precizat Sechei.

Apel către social-democrați să pună punct Guvernului

Prezenți au fost mai mulți lideri sindicali, iar președintele Cartel Alfa Sălaj, Laurențiu Ghiuruțan, a făcut un apel către PSD să pună capăt actualei guvernării: „… are o datorie morală să pună punct acestei guvernări care distruge România, distruge sistemul economic privat, distruge nivelul de trai al românilor”.