Pline-s șoselele de șoferi în stare de ebrietate. Două cazuri, depistate de polițiști la câteva ore distanță

Ziua de marți a fost un bun prilej pentru polițiștii sălăjeni de a depista noi cazuri de infracțiuni rutiere pe drumurile din județ. Și cum nu există o săptămână fără cel puțin un caz de șoferi prinși la volan sub influența băuturilor alcoolice, la data de 11 noiembrie, oamenii legii au descoperit noi încălcări ale legislației.

Marți la prânz, un clujean a fost oprit în trafic de polițiștii din Jibou, în localitatea Surduc. În vârstă de 70 de ani, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, cercetările în cauză fiind continuate de polițiști.

În jurul serii, polițiștii din Crasna au oprit în localitatea Hurez un tractor condus de un localnic de 51 de ani. Acesta nu doar că se afla la volan fără permis și conducea un tractor neînmatriculat sau neînregistrat, ci era și în stare de ebrietate. Oamenii legii l-au testat, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, cercetările în cauză fiind continuate de către polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Crasna.