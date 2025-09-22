Legiunile romane s-au „întors” la Porolissum

Zeci de copii însoțiți de părinți au petrecut clipe minunate la Porolissum, într-o zi superbă de toamnă, dar nu oricum, ci în compania unor personaje din istoria daco-romană. La sfârșitul săptămânii trecute, Asociația „Amicii Muzeului” a organizat un eveniment educațional și de recreere în care principala atracție a fost momentul reconstituirilor istorice sub forma unor scene de luptă, parade, prezentări și demonstrații.

Taberele de reconstituire istorică au fost instalate în incinta castrului roman, lângă Porta Praetoria.

Au mai avut loc prezentări de echipamente istorice, scene de luptă, antrenamente ale soldaților, tir cu arcul tradițional, jocuri din antichitate, meșteșuguri și echitație. Activitățile organizate sunt parte componentă a proiectului „Porolissvm: prietenul tinerilor”, ediția a treia, finanțat de Consiliul Județean Sălaj, care are ca scop principal promovarea patrimoniului istoric antic sălăjean. Partea cea mai amuzantă a evenimentului a fost momentul în care copiii prezenți la eveniment au „atacat” o parte din armata romană aflată pe drumul spre Porta Praetoria. Felicitări pentru organizarea unui astfel de eveniment!