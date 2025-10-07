Razie de amploare în Sălaj: sute de șoferi trași pe dreapta, amenzi și permise reținute

Polițiștii rutieri ai Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au desfășurat o razie pe șoselele din întreg județul la sfârșitul săptămânii trecute. Scopul propus de autorități îl reprezintă creșterea gradului de siguranță rutieră, precum și prevenirea accidentelor de circulație.

Combaterea vitezei excesive, nerespectarea regulilor de circulație de către utilizatorii bicicletelor și trotinetelor electrice, dar și neacordarea priorității pietonilor sau vehiculelor care au acest drept se află printre principalele obiective ale oamenilor legii.

Arterele vizate au fost atât cele din orașe, cât și din mediul rural, iar timp de trei zile, polițiștii din teren au fost prezenți pe principalele șosele pentru a-i depista și sancționa pe șoferii care pun în pericol siguranța participanților la trafic.

Sute de persoane legitimate

În cele trei zile de acțiuni, 603 persoane au fost legitimate, iar 530 de autovehicule au fost verificate. Mai mult, 315 șoferi au fost testați cu aparatele etilotest. Și de această dată au fost descoperite o serie de nereguli, motiv pentru care polițiștii au aplicat 421 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproape 130.000 de lei. Dintre acestea:

157 de sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea vitezei legale;

27 de conducători auto au fost amendați pentru nepurtarea centurii de siguranță;

2 sancțiuni au fost aplicate pentru neacordarea priorității de trecere;

41 de bicicliști au fost sancționați pentru nerespectarea normelor de circulație;

194 de sancțiuni au vizat alte abateri de la prevederile legislației rutiere, precum utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii, lipsa documentelor, defecțiuni tehnice ori neadaptarea vitezei la condițiile de drum.

Zeci de șoferi au devenit pietoni

Totodată, în cadrul acțiunii, polițiștii au reținut 24 de permise de conducere și au retras șase certificate de înmatriculare. Astfel de acțiuni au fost și vor fi desfășurate de autorități și în perioada următoare, după cum transmit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.