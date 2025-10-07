Distincții importante pentru Școala Gimnazială „Báthory István” din Șimleu Silvaniei

Școala Gimnazială „Báthory István” din Șimleu Silvaniei a sărbătorit, vinerea trecută, 115 ani de la înființare, eveniment marcat printr-o ceremonie aniversară.

Cu această ocazie, Ministerul Educației și Cercetării a acordat unității de învățământ Placheta și Diploma Aniversară „Nicolae Iorga”, distincții înmânate de consilierul Radu Szekely. De asemenea, Primăria orașului Șimleu Silvaniei a oferit o plachetă aniversară dedicată celor două decenii de la reînființarea unității de învățământ.

La ceremonie au fost prezenți inspectorul școlar general, prof. Gheorghe Bancea, și inspectorul școlar general adjunct, prof. dr. Kovács Irina.

Școala Gimnazială „Báthory István” din Șimleu Silvaniei reprezintă un model de performanță și continuitate în învățământul sălăjean, remarcându-se prin tradiția și excelența educațională care definesc, de peste un secol, activitatea instituției de la poalele Măgurii. Toate acestea sunt rezultatul profesionalismului cadrelor didactice și al performanțelor obținute de elevii școlii.