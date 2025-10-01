„Rătăcirea”, spectacol produs la Zalău, pe scena Festivalului Național de Teatru 2025

Spectacolul „Rătăcirea” de Doru Vatavului, regia Irisz Kovacs, scenografia Réka Oláh, produs în vara anului trecut la Zalău de Asociația „Pro Teatru”, organizație fondată și coordonată de zălăuanul Darius Prodan, ajunge pe scena celei de-a XXXV-a ediții a Festivalului Național de Teatru (FNT) din București.

Ediția din acest an a FNT se va avea loc în perioada 17-26 octombrie 2025, sub motto-ul „FNT 2025. Te privește!” și este organizat de UNITER – Uniunea Teatrală din România. Festivalul aduce publicului în selecția oficială un număr de 34 de spectacole, un modul special semnat de regizorul Radu Afrim, dar și spectacole-lectură, dezbateri și lansări de carte. Selecția oficială a fost realizată de Raluca Cîrciumaru, Alina Epîngeac și Ionuț Sociu.

Programul festivalului cuprinde spectacole ce vor avea loc în principalele teatre din Capitală: Teatrul Național „I.L. Caragiale”, Teatrul Bulandra, Teatrul Odeon, Teatrul Mic, Teatrul Metropolis, dar și în spații independente.

Spectacolul „Rătăcirea” va fi prezentat la Teatrul Metropolis, Sala Mică, în două reprezentații. Primul va fi jucat în 20 septembrie, începând cu ora 21, iar cel de-al doilea în următoarea zi, 21 septembrie, de la ora 18.

Sursă foto: Andrei Gindac/Teatrul Metropolis