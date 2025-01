Bancul zilei

O familie de români se prăbușește cu un mic avion pe o insulă pustie în ocean. Nevasta îi face reproșuri soțului pilot:

– De ce nu ai fost atent Ia zbor?

– Încercam să-mi amintesc dacă am plătit facturile la gaze și curent și am fost o clipă distras!

– Și le-ai plătit?

– Nu!

– Slavă Domnului, înseamnă că or să ne găsească!

