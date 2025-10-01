Sfaturi pentru siguranța locuințelor sălăjenilor în sezonul rece

Sezonul rece se apropie, iar temperaturile scad simțitor de la o săptămână la alta. Pregătirea pentru iarnă este importantă, iar autoritățile sălăjene lansează un set de recomandări. Încălzirea locuințelor presupune mai mulți pași pentru siguranța în gospodării.

Sălăjenilor le este recomandată curățarea coșurilor de fum pentru a evita depunerile de funingine care pot lua foc. Mai mult, reabilitarea sobelor și hornurilor deteriorate, dar și izolarea acestora față de materiale ce se pot aprinde cu ușurință, precum lemnul sau textilele, reprezintă pași importanți pentru prevenirea unor situații de urgență.

Autoritățile trag un semnal de alarmă privind utilizarea unor combustibili nepotriviți, precum benzina, motorina sau alte lichide inflamabile. Sălăjenilor le este recomandată folosirea lemnului uscat și a cărbunelui, fără a supraîncărca sobele.

Cât despre utilizatorii instalațiilor electrice și ai aparatelor de încălzire, ISU Sălaj recomandă utilizarea aparatelor omologate și aflate în stare bună de funcționare, evitarea improvizațiilor la instalațiile electrice și a suprasolicitării prizelor. De asemenea, reșourile și radiatoarele electrice nu trebuie lăsate în apropierea perdelelor sau a mobilierului.