Tânăr din Sălaj, prins la volan fără permis în județul vecin

Mihai - Tudor Ruţaş

Un tânăr sălăjean, în vârstă de 18 ani, a fost oprit în noaptea de 26 decembrie, în trafic, de polițiști, pe strada Gheorghe Doja din municipiul Satu Mare.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, potrivit IPJ Satu Mare.

