Început de an cu prețuri mai mari

Mihai - Tudor Ruţaş

Un nou val de scumpiri va fi aplicat începând cu prima zi a noului an. Accizele pentru băuturile alcoolice, carburanți și țigări vor fi majorate, aceasta fiind a doua creștere de prețuri într-un interval de șase luni. Măsurile sunt prevăzute în Codul Fiscal și în nivelurile publicate de autorități.

De la începutul anului, accizele la băuturile alcoolice vor crește astfel:

  • Bere: 5,83 lei/hl/grad Plato, de la 5,30 lei;
  • Vinuri liniștite: 11 lei/hl, de la 10 lei/hl;
  • Vinuri spumoase: 83,81 lei/hl, de la 76,19 lei/hl;
  • Alcool etilic: 5.848,49 lei/hl alcool pur, de la 5.316,81 lei/hl;
  • Alcool produs în micile distilerii: 2.924,23 lei/hl alcool pur, de la 2.658,39 lei/hl.

Scumpirile se vor resimți și în buzunarele șoferilor, creșterea accizelor urmând să ducă la prețuri mai mari pentru litrul de benzină și motorină.

Nici fumătorii nu scapă ieftin. Începând cu 1 ianuarie, cresc accizele și la țigarete și alte produse din tutun. Nivelul accizei pentru țigarete va ajunge la 718,97 lei pentru 1.000 de țigarete, față de 687,97 lei în 2025.

2 Thoughts to “Început de an cu prețuri mai mari”

  1. Anonim
    31 decembrie 2025 at 13:33

    Taxa PSD pentru plata pensiilor speciale și salariilor nesimțite.

