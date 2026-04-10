Polițiștii și pompierii sălăjeni, lecții de viață pentru sute de angajați ai Michelin Zalău

Timp de două zile, în zilele de 3 și 4 aprilie, polițiștii sălăjeni au desfășurat o activitate educativ-preventivă la Fabrica Michelin Zalău.

Acțiunea a avut loc în contextul „Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră” și al Planului național de măsuri „Siguranță rutieră pentru pietoni și bicicliști”, având ca scop creșterea gradului de conștientizare a riscurilor rutiere și promovarea unui comportament responsabil în trafic.

La activitate au participat aproximativ 650 de persoane, cărora le-au fost prezentate informații privind modul corect de traversare a drumului public, regulile de circulație aplicabile pietonilor, precum și modificările legislative aduse O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. În cadrul întâlnirii au fost abordate și pericolele la care se expun participanții la trafic atunci când conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

De asemenea, polițiștii au oferit recomandări privind deplasarea în siguranță cu trotineta sau bicicleta precum și informații referitoare la semnalizarea rutieră și respectarea regulilor de circulație.

La activitate au participat și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj, care au prezentat participanților manevre de resuscitare și modul corect de intervenție în situații de urgență, oferind recomandări practice privind comportamentul adecvat în astfel de cazuri.

Activitatea a inclus și sesiuni interactive de discuții, participanții având posibilitatea de a adresa întrebări și de a primi răspunsuri din partea polițiștilor și a pompierilor.