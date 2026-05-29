Incendiu la o hală din Zalău

Un incendiu a izbucnit în cursul după-amiezii la o hală a unei companii de mijloace de transport pentru persoane din municipiul Zalău. Pompierii sălăjeni au fost solicitați să intervină la fața locului pentru lichidarea flăcărilor. Potrivit autorităților, cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară de intervenție și salvare la înălțime, o autospecială de descarcerare și o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță au ajuns la fața locului.

Incendiul s-a manifestat la un microbuz și diferite materiale utilizate în procesul tehnologic, fiind afectată o suprafață de aproximativ 80 mp.

Din fericire, nu au fost înregistrate persoane rănite, iar flăcările au fost lichidate. La această oră pompierii actionează pentru înlăturarea efectelor negative, după cum a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al Județului Sălaj.