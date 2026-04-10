Inconștiență crasă: doi tineri au „făcut” legea pe șosea, unul fără permis, altul băut

Doi tineri sălăjeni au ales să se joace cu focul, iar polițiștii i-au surprins de două ori în aceeași seară încălcând legea. În timp ce unul a fost prins la volan fără permis de conducere, cel de-al doilea a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice.

Miercuri seara, în jurul orei 22, polițiștii din Hida au oprit pentru control un autoturism pe DN1G. La volan se afla un tânăr de 18 ani, iar oamenii legii au descoperit că acesta nu este posesorul vreunui permis de conducere.

Ulterior, la nici o oră și jumătate distanță, același autoturism a fost oprit din nou, de această dată la volan fiind un tânăr de 21 de ani, din comuna Mirșid.

Polițiștii l-au testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind pozitiv, de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, necesare stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmite dosare penal, iar cercetările sunt continuate de polițiști.