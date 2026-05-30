Bronz pentru Vaszi Florin la Cupa României

CSM Zalău și-a trecut în cont o nouă medalie națională la Cupa României de Cadeți, desfășurată în perioada 24–30 mai la Năvodari, prin Vaszi Florin, care a urcat pe podium la categoria 66 kg. După medalia obținută și în sezonul trecut, Vaszi Florin confirmă încă o dată că este unul dintre cei mai valoroși cadeți ai clubului, reușind să cucerească medalia de bronz într-o competiție olimpica cu un nivel ridicat.

La categoria 44 kg, Kellermann Mark a încheiat concursul pe locul V. Aflat în primul an la categoria cadeți, tânărul pugilist a lăsat o impresie bună și a acumulat experiență importantă pentru competițiile viitoare. Parcursul celor doi sportivi demonstrează că rezultatele puteau fi chiar mai bune. Atât Vaszi Florin, cât și Kellermann Mark au fost învinși de sportivii care aveau să câștige ulterior categoriile lor, semn că pugiliștii zălăuani au fost în lupta directă cu cei mai buni sportivi ai competiției.

„Florin confirmă printr-o nouă medalie națională că este un sportiv de perspectivă, iar Mark a arătat că poate deveni un nume important în următorii ani. Amândoi au pierdut doar în fața campionilor categoriilor lor, ceea ce ne dă încredere pentru viitor. Urmează o perioadă de pregătire în care vom corecta ceea ce este de îmbunătățit. În luna iunie nu participăm la competiții, fiind concentrați exclusiv pe pregătire și pe obiectivele importante din a doua parte a anului”, a declarat antrenorul Adrian Popuțea.

M. S.