Salbă de medalii pentru elevii sălăjeni

În perioada 26–29 mai 2026, la Satu Mare s-a desfășurat etapa națională a Olimpiadei Naționale de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor – TIC 2026.
Județul Sălaj a fost reprezentat de un lot de 9 elevi, însoțiți de prof. Mureșan Alexandru de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău.
Competiția s-a încheiat cu 6 medalii naționale pentru Sălaj.
Secțiunea TIC:
Baidoc Samuel-Daniel – clasa a IX-a – medalie de argint, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău (profesor îndrumător: Alexandru Mureșan)
Totolo David-Alexander – clasa a X-a – medalie de bronz, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău (profesor îndrumător: Alexandru Mureșan)
Silaghi Maia-Paula – clasa a XI-a – medalie de bronz Colegiul Național „Silvania” Zalău (profesor îndrumător: Paula-Cristina Deac)
Ghiuruțan Andrei-Mihai – clasa a XII-a – medalie de bronz Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău (profesori îndrumători: Ioana-Elena Ionescu și Alexandru Mureșan)
Secțiunea C#:
Borbély Zalan – clasa a XI-a – medalie de bronz Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei (profesor îndrumător: Erzsébet Silagyi)
Crișan Daria – clasa a XI-a – medalie de bronz Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou (profesor îndrumător: Crina Crișan)
Aceste rezultate reflectă dedicarea, talentul și munca susținută a elevilor și a profesorilor îndrumători.
M. S.