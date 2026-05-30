La Jibou, motociclete, copii și multă distracție

Copiii au fost sărbătoriți vineri în Jibou, dar nu oricum, ci pe motociclete, în mijlocul celebrelor personaje din lumea desenelor animale, alături de pasionații de mototoare care alcătuiesc Meseș Moto Club Transilvania, club coordonat de jibouanul Sergiu Uleniuc.

Printre cei care au urcat pe motociclete se numără și primarul orașului Jibou, Dan Ghiurco. La eveniment au participat și mototocicliștii de la Wheels Of Fire MC. Evenimentul s-a desfășurat pe stadionul din oraș și a fost încărcat cu multă bucurie, distracție și cu toate ingredientele necesare pentru o zi de neuitat. Acțiunea s-a bucurat și de sprijinul Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj. Copiii au zâmbit, motoarele au răsunat, iar spiritul moto a fost din nou la înălțime! La mulți ani, dragi copii!