Sprijin pentru deplasarea echipei de robotică „Brainstorms” – API Zalău în Instambul

Adrian Lungu

Consiliul Județean Sălaj acordă un nou sprijin financiar pentru excelență, de această dată echipei de robotică „Brainstorms” de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău. Datorită acestui parteneriat, echipa – formată din 11 elevi, un student și doi profesori mentori – va reprezenta județul și România la competiția internațională „Istanbul Premier Event”, ce se va desfășura în perioada 26-28 iunie, în Turcia, în cadrul FIRST Tech Challenge România. Calificarea la competiția din Turcia, unde se vor întrece 100 de echipe de elită din întreaga lume, vine după ce „Brainstorms” a dominat etapa regională de la Bistrița și a impresionat la faza națională a FIRST Tech Challenge România.

One Thought to “Sprijin pentru deplasarea echipei de robotică „Brainstorms” – API Zalău în Instambul”

  1. Sprijin pentru deplasarea echipei de robotică „Brainstorms” – API Zalău în Instambul Sprijin pentru deplasarea echipei de robotică „Brainstorms” – API Zalău în Instambul – Portal Știri România
    30 mai 2026 at 09:55

    […] Sprijin pentru deplasarea echipei de robotică „Brainstorms” – API Zalău în Instambul apare prima dată în Magazin […]

    Răspunde

Leave a Comment