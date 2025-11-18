Pentru un zălăuan în stare de ebrietate, ziua bună nu s-a cunoscut de dimineață

În vreme ce unii își beau cafeaua și se pregătesc de o nouă zi, alții își încep ziua sub influența alcoolului, încă de la prima oră.

Acesta este și cazul unui zălăuan în vârstă de 43 de ani, prins vineri dimineață în stare de ebrietate la volan pe strada 22 Decembrie 1989 din municipiul Zalău.

Polițiștii rutieri l-au oprit în trafic pentru un control în jurul orei 9.30, motiv pentru care au dispus și testarea acestuia cu aparatul alcooltest.

Rezultatul a fost unul pozitiv și indica o concentrație de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Iar cum procedura prevede recoltarea probelor biologice, acesta a fost condus la o unitate medicală, în vederea stabilirii gradului de alcoolemie. În acest caz, cercetările sunt continuate de autorități.