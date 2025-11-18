Legea e pentru toți, nu doar pentru unii. Sute de șoferi, sancționați scump pentru nereguli în trafic

Deși legislația rutieră este destinată fiecărui șofer în parte, mulți continuă să se abată de la aceasta. Dacă unii mai scapă cu basmaua curată, alții au fost ghinioniști, deoarece în acest weekend nu au scăpat fără amendă.

În doar trei zile de controale, peste 370 de șoferi au fost depistați de polițiștii sălăjeni în trafic pentru nerespectarea prevederilor rutiere, iar abaterile constatate au atras sancțiuni pe măsură.

În perioada 14-16 noiembrie, polițiștii rutieri din Sălaj au continuat seria de acțiuni pe șoselele din tot județul. Scopul autorităților a fost creșterea siguranței în trafic, combaterea condusului sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive, reducerea vitezei excesive, a depășirilor neregulamentare, dar și prevenirea accidentelor și fluidizarea circulației.

Sute de șoferi legitimați

În aceste zile, peste 560 de persoane au fost legitimate, iar verificările au vizat și peste 500 de autoturisme. Cum fenomenul șofatului sub influența alcoolului este tot mai frecvent, oamenii legii au efectuat peste 275 de testări.

În urma controalelor, au fost descoperite numeroase nereguli, pentru care polițiștii au aplicat 373 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoare totală de 124.400 de lei.

Mai mulți șoferi au devenit pietoni

Ca măsură complementară, au fost reținute 30 de permise de conducere și au fost retrase 11 certificate de înmatriculare. Din totalul sancțiunilor aplicate, 142 au fost pentru depășirea limitelor legale de viteză, 39 pentru neportul centurii de siguranță, șase sancțiuni pentru folosirea telefonului mobil fără sistemul de tip „mâini libere”, patru pentru depășiri neregulamentare, iar două pentru punerea în circulație a unor autovehicule cu defecțiuni tehnice.

Mai mult, un șofer nu a respectat indicațiile oamenilor legii, motiv pentru care a fost sancționat. Alte 170 de amenzi au fost acordate pentru alte abateri de la regimul circulației rutiere.

Acțiunile continuă

„Polițiștii rutieri desfășoară permanent acțiuni în trafic, în vederea asigurării unui climat de siguranță pe șoselele din județ și pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.