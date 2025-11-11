S-a stins din viață profesorul Vasile Țugui

S-a stins din viață un Om în adevăratul sens al cuvântului și, mai ales, un umanist desăvârșit: ȚUGUI VASILE, profesor de istorie la Liceul Pedagogic ,,Gheorghe Șincai” Zalău și, ulterior, profesor de limba engleză la Colegiul Național ,,Silvania” Zalău. A călăuzit pașii multor generații de elevi, împărtășindu-le, cu pasiune, pilduitoarele fapte istorice, dar și nebănuita expresivitate a limbii engleze. A fost un autodidact neobosit, un iubitor al adevărului, un împătimit al istoriei naționale și universale. Cariera lui didactică, de peste 40 de ani, s-a petrecut între acești doi poli – Herodot și Shakespeare, pe care i-a iubit, în egală măsură. Fie ca muza istoriei, Clio și muza tragediei, Melpomene să-i vegheze somnul lin. Dumnezeu să-l odihnească, în Împărăția Lui.

