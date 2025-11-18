# În peisajul local a apărut o serie de așa ziși vindecători, care te sună și îți propun să te calmeze, să îți ofere porțile Raiului, metoda perfectă pentru a pierde rapid în greutate și pentru a scăpa de riduri. Băbăieț, mai lăsați-o în pace pe biata sănătate și apucați-vă de lucru. Gurile rele vorbesc că sunt mulți care chiar îi cred pe acești falși șaolini pregătiți pe arătură, la cules de prune.

# Mânce-o baiul de beutură. Pă facebuci au apărut atenționări cum că pălinca îi tăt mai falsificată și la noi, în Sălaj. No, trudă! Dapi și pe biata pălincă o falsificați? Din ce o faceți, din pufoaică, din mere pădurețe, din gunoi din cătreț?

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu