Jandarmii sălăjeni, salvatori în Vâlcea

În timp ce mergeau către Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi din localitatea Ochiuri, sâmbătă, lt. Pășcuță Dan și plt. maj. Sabău Andrei au auzit un zgomot puternic și au observat în oglinda retrovizoare un autoturism căzând de pe un pod. În mașină se afla o femeie, rămasă blocată.
În timp, Pășcuță Dan a apelat numărul unic de urgență 112, raportând incidentul și oferind detaliile necesare. Sabău Andrei a intervenit rapid, reușind, alături de alte persoane aflate în zonă, să ajute victima să iasă în siguranță din mașină.
Femeia a fost preluată și evaluată de echipajele medicale sosite la fața locului și, din fericire, se află în afara oricărui pericol.
M. S.