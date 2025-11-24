Despre violență

Daniel Mureşan

Celebrul pictor spaniol Francisco Goya a suferit câțiva ani de saturnism, a fost paralizat și și-a pierdut auzul. În acea perioadă a realizat „Capriciile”, operă emblematică ce cuprinde imagini delirante, fantasmagorice. Rațiunea și echilibrul au fost învinse de suferință, vicii și ipocrizie. De acolo și expresia „somnul rațiunii naște monștri”. Și azi „somnul rațiunii” e prezent în societate, poate mai pregnant ca acum câteva secole. Acum e „legea pumnului”, iar „monștrii” ajung chiar la vârful societății.

Azi avem violență peste tot: în parlament, pe stradă, în familie, la școală, în media. Inteligența, rațiunea, echilibrul sau cultura lasă loc haosului, fricii și dezordinii. Mai nou, la un viol se spune că „femeia a fost de vină”, că „avea fusta prea scurtă”. În tot mai multe familii „bătaia e ruptă din rai”, chiar și biserica dă de înțeles că femeia e inferioară bărbatului, și mai trebuie „educată”. În fiecare zi, o femeie sau o fată devine victima violenței de gen. Ba chiar au crescut cazurile de omor. Aproape jumătate din populația țării crede că violența asupra femeilor este justificată. Înfiorător! Una din cinci femei spune că a fost supusă violenței fizice. Înfiorător!

Sunt sigur că ați mai văzut aceste cifre. Au fost sute de articole sau emisiuni televizate. Le-am citit, ne-am mirat, după care le-am uitat. Când mai apare câte o crimă, presa se inflamează din nou. Dar autoritățile nu fac mare lucru. Rămân aceleași personaje cu lacrimi în ochi, hăituite, implorând ajutor doar în gând. Că nu au curajul altfel. O revoltă mută, dornică de compasiune și iubire. Dar cine să le audă? Polițiștii au alte treburi, politicienii sunt preocupați de jocurile lor de culise. Rămân doar cifre, care ar putea deveni oameni iubiți.

Sunt fundații, organizații, o parte din societatea civilă care ia atitudine. Dar sunt voci ce nu se fac auzite acolo unde trebuie. Sau dacă sunt auzite, sunt ignorate. Conferințele și studiile ar trebui urmate de măsuri. Prevenirea este mai durabilă și mai ieftină decât tratamentul. Ce spuneți, domnilor politicieni?