Incendiu la Șumal

Sâmbătă la amiază s-a produs un incendiu la o anexă gospodărească din localitatea Șumal. La sosirea echipajelor de intervenție din Nușfalău, incendiul se manifesta la acoperișul unei anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 70 mp, existând pericolul de propagare la casă și la alte anexe învecinate.
Cauza incendiului a fost stabilită ca fiind sistemul de încălzire amplasat necorespunzător faţă de materiale combustibile.
În urma incendiului au ars materialul lemnos din structura acoperișului și bunuri depozitate în imobil. Incendiul a fost lichidat înainte să se extindă și la celelalte imobile.
M. S.