Sute de șoferi au fost amendați

O amplă acțiune europeană a fost derulată și pe șoselele din Sălaj săptămâna trecută. În perioada 6-12 octombrie, sub coordonarea Serviciului Rutier Sălaj, polițiștii rutieri sălăjeni au acționat în cadrul campaniei internaționale ROADPOL – „Focus on the Road”. Activitățile au vizat prevenirea accidentelor rutiere cauzate de distragerea atenției la volan, o problemă tot mai frecventă în trafic, cauzată, în special de utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive în timpul conducerii.

Cu ocazia controalelor efectuate, polițiștii au identificat 123 de persoane care nu purtau centura de siguranță și 41 de persoane care foloseau telefonul mobil la volan, fără dispozitive de tip „mâini libere”. În cazul acestora, polițiștii i-au sancționat contravențional.

Weekend plin de controale

De asemenea, acțiunea polițiștilor rutieri au fost intensificate în weekend. Astfel, în perioada 10–12 octombrie, au fost depistate 467 de abateri la regimul rutier. Dintre acestea, 182 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 46 pentru nepurtarea centurii de siguranță, 12 pentru folosirea telefonului mobil la volan, dar și alte încălcări ale legislației rutiere.

Totodată, au fost reținute 64 de permise de conducere și retrase 4 certificate de înmatriculare. Polițiștii reamintesc șoferilor că atenția trebuie concentrată permanent asupra drumului, iar orice activitate ce poate distrage concentrarea poate avea consecințe grave.