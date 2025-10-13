Explozie la o butelie în Măieriște. O femeie a suferit arsuri

O explozie la o butelie de gaz a avut loc sâmbătă într-o casă din localitatea Măeriște. Explozia nu a fost urmată de incendiu. Echipajele din cadrul Punctului de Lucru Șărmășag, sosite de urgenţă la faţa locului, au asigurat măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. Echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale proprietarei locuinței, care a suferit arsuri la mâini și față, aceasta fiind transportată ulterior la spitalul din Șimleu Silvaniei. Suflul exploziei a provocat distrugeri la structura acoperișului casei și la încăperea în care s-a produs deflagraţia.

Pentru a preveni astfel de accidente, care se pot solda cu tragedii, pompierii reamintesc cetățenilor următoarele măsuri preventive de siguranță la utilizarea buteliilor de gaze lichefiate.

Este strict interzis:

– utilizarea furtunurilor de racord defecte, poroase, fisurate, îndoite sau fără coliere și garnituri corespunzătoare;

– racordarea aparatelor şi mijloacelor de încălzire fără reductor de presiune;

– amplasarea buteliilor lângă surse de căldură sau în bătaia directă a razelor solare;

– depozitarea sau utilizarea buteliilor la temperaturi ce depășesc 40°C;

– utilizarea buteliilor în subsoluri (gazul lichefiat este mai greu decât aerul);

– manipularea sau transportul buteliilor în poziție orizontală, răsturnarea ori lovirea acestora;

– folosirea buteliilor și accesoriilor în stare defectă;

– transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;

– încălzirea buteliilor cu apă caldă, cu abur sau cu flacără, pentru mărirea presiunii gazului din butelii, întrucât aceasta ar putea provoca explozia buteliei;

– spălarea buteliilor în lichide corozive (sodă, leșie etc.);

– efectuarea verificării etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului cu flacără. Verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun.

M. S.