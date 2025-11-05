Nevoia unui cimitir nou în Zalău este evidentă. Se discută de ani și ani despre necesitatea unei astfel de investiții. Primăria Zalău a anunțat astăzi că a fost publicat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru înfiinţare Cimitir Municipal Nou în municipiul Zalău”. Documentele aferente proiectului de act normativ pot fi consultate accesând pagina de internet a Primăriei Zalău.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare referitoare la proiectul supus consultării publice pot fi transmise până în data de 25 noiembrie 2025. Conform Planului Urbanistic General, zona în care autoritățile intenționează să amenajeze un cimitir este situată în afara teritoriului intravilan, zonă rezervată pentru activităţi agricole, constituită din mai multe terenuri, proprietăţi private ale unor persoane fizice şi juridice. Amplasamentul studiat este situat în extravilan – zona dintre străzile Bucovinei, Plevnei, Garofiţei şi Gării.

