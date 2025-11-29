Încă un accident mortal pe șoselele din județ

Un accident rutier mortal a avut loc sâmbătă seară, în localitatea Zăuan.

La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri, iar în urma primelor verificări efectuate, oamenii legii au stabilit faptul că un bărbat de 53 de ani, din comuna Valcău de Jos, în timp ce se afla la volan, a surprins și accidentat un bărbat de 79 de ani, din comuna Ip, care s-ar fi angajat în traversarea drumului public prin loc nepermis.

La locul accidentului s-a deplasat și un echipaj al ambulanței, însă, din nefericire, în urma manevrelor de resuscitare, a fost constatat decesul pietonului.

Mai mult, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Sursă foto: Info Trafic Sălaj