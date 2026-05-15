Jaf pe o stradă din Zalău

Echipa de intervenție a jandarmilor sălăjeni a observat joi un conflict între două persoane pe strada Armoniei. În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că una dintre persoane ar fi fost deposedată prin violență de un telefon mobil. Din primele date, persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 36 de ani din localitatea Românași, ar fi lovi un bărbat de 34 de ani, cu domiciliul în localitatea Horgești, după care i-ar fi telefonul mobil.

Cele două persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean pentru întocmirea actelor premergătoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie, iar ulterior acestea au fost predate organelor judiciare. Cercetările au fost preluate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău.

În urma investigațiilor efectuate și a probatoriului administrat, față de bărbatul de 36 de ani, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore.

M. S.