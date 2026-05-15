Sălajul, printre județele cu cele mai mici datorii ale firmelor către stat

Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale se mențin la un nivel ridicat în trimestrul I din 2026. Cu toate acestea, județul Sălaj rămâne printre zonele din țară cu cele mai mici restanțe fiscale, sub 160 milioane de lei, potrivit datelor platformei de analiză financiară RisCo.

La nivel național, valoarea totală a restanțelor a ajuns la 77 miliarde lei, comparativ cu 77,8 miliarde lei în trimestrul IV din 2025. În același timp, numărul companiilor care figurează cu datorii restante a crescut la 47.012 firme, față de 45.110 în trimestrul anterior. Cele mai multe restanțe continuă să fie înregistrate în sectoare precum construcțiile, comerțul și transporturile.

Cea mai mare parte a datoriilor provine din obligațiile către bugetul de stat, care totalizează 57,2 miliarde lei în T1/2026. Datoriile contestate aferente acestui buget se ridică la 1,7 miliarde lei. Datoriile către bugetul asigurărilor sociale au ajuns la 14,8 miliarde lei, în timp ce restanțele către bugetul de sănătate depășesc 4,5 miliarde lei. Datoriile restante către bugetul asigurărilor pentru șomaj se situează la 508 milioane lei.

Cele mai datornice județe

Distribuția teritorială arată în continuare o concentrare puternică a datoriilor în București. Capitala însumează 31,8 miliarde lei, echivalentul a peste 41% din totalul național, cu 18.616 firme restante în T1/2026. Pe următoarele poziții se află județele Ilfov, cu 5,9 miliarde lei, Constanța, cu 3,6 miliarde lei, Timiș, cu 2,7 miliarde lei, iar Buzău și Sibiu înregistrează fiecare peste 2 miliarde lei datorii. La polul opus, județele Covasna, Vâlcea și Sălaj continuă să aibă cele mai reduse niveluri ale datoriilor, sub 160 milioane lei.

Construcțiile, principalul sector cu datorii la stat

Analiza pe domenii de activitate arată că lucrările de construcții rămân principalul sector cu datorii la stat. Companiile din construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale au cumulat datorii de 5,26 miliarde lei în T1/2026 și reprezintă și domeniul cu cel mai mare număr de firme restante, respectiv 6.039. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului a raportat datorii de peste 3 miliarde lei, urmat de comerțul cu ridicata specializat al altor produse, cu aproape 2,7 miliarde lei.

Alte domenii cu niveluri ridicate de restanțe sunt industria chimică, unde datoriile ajung la 2,3 miliarde lei, activitățile de protecție și gardă, cu 2 miliarde lei, construcția de drumuri și căi ferate, cu 1,9 miliarde lei, și transportul rutier de mărfuri, unde restanțele se ridică la 1,7 miliarde lei.