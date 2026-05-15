# Se aude în târg, probabil și de la guri rele, că un primăraș, mai nou în funcție, își plimbă ochii. Nu e însurat, deci are tot dreptul să admire și, eventual, să își găsească ursita. Am auzit recent că multe tinere, absolvente de facultate, îl curtează. Nu neapărat de frumusețe, după cum chiar unele dintre ele spun, ci cumva în ideea că le-ar putea da un post la primărie. Ziceau că altfel e greu să muncești la stat dacă nu ai rude… sau, în cazul de față, să ți le faci.

# Se plâng unii de centură că e prea îngustă, că e prea scurtă, că tot felul. Până de curând, moment în care nici nu știam când se va inaugura șoseaua de cinci kilometri, toți aveau guri înfierbântate că nu sunt oamenii în stare să facă nimic. Greu să-i mulțumești pe sălăjeni, dar și mai greu să dea vreunul o mână de ajutor sau să-și impună constructiv opiniile. Mulți sunt avizați în de toate.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu