Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei introduce învățământul gimnazial

Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, unul dintre cele mai performante licee sălăjene, se alătură unităților de învățământ din țară unde elevii claselor primare vor putea urma ciclul gimnazial.

Pe lângă specializările care consacră deja liceul de la poalele Măgurii, planul de învățământ pentru anul viitor școlar cuprinde și un număr de 26 de locuri pentru viitorii elevi ai clasei a V-a, cu predare în limba română – intensiv limba engleză intensiv, iar timp de patru ani elevii de gimnaziu vor trece porțile liceului.

Înscrierile au început din 11 mai, iar părinții își pot înscrie copiii pentru susținerea admiterii până în 12 iunie. Reprezentanții colegiului șimleuan vor avea în vedere și pregătirea gratuită a candidaților. Calendarul prevăzut pentru perioada de pregătire este 25-29 mai, respectiv 8-12 iunie 2026. Mai mult, testul de competență va avea loc în 24 iunie.

Evaluarea Națională 2026 are loc în perioada 22-26 iunie. Proba la Limba și literatura română se va desfășura pe 22 iunie, iar proba la Matematică este programată în 24 iunie.

Rezultatele inițiale vor fi afișate în 1 iulie 2026, până la ora 12, iar în aceeași zi va avea loc și vizualizarea lucrărilor scrise, precum și depunerea contestațiilor. În perioada 2-3 iulie 2026 vor continua vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, iar între 4 și 7 iulie 2026 este programată soluționarea acestora. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 8 iulie 2026.