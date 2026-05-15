Sălăjenii care ies de pe băncile liceului pot primi 330 de lei lunar și alte beneficii

Elevii sălăjeni care termină studiile liceale în luna iunie a acestui an pot beneficia de o indemnizație acordată lunar de stat, timp de șase luni, potrivit datelor ANOFM, publicate de edupedu.ro. Potrivit instituției, cuantumul sprijinului este de 330 de lei, iar absolvenții de liceu care optează să se angajeze vor primi o primă de 1.000 de lei în primul an, iar în al doilea an, 1.250 de lei.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ din promoţia 2026, cu vârsta de minimum 16 ani, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj pentru o perioadă de șase luni, în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare, informează ANOFM, potrivit sursei citate.

Valoarea ISR este de 660 de lei, iar cei care doresc să beneficieze de această indemnizație trebuie să intre în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă din raza domiciliului în cel mult 60 de zile calendaristice de la data finalizării liceului. Aceștia vor primi banii după expirarea termenului de 60 de zile calendaristice de la absolvire, după cum precizează sursa citată.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Pentru absolvenții de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor.