Cititorii se pot bucura de un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

O nouă ediție a revistei „Caiete Silvane” a apărut în format online. Numărul 249 din luna octombrie a acestui an poate fi accesat de cititori. Publicația este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău.

Mai mult, varianta tipărită a revistei va fi distribuită începând de joi, 16 octombrie 2025. Cei interesați pot descoperi mai multe detalii, accesând site-ul www.caietesilvane.ro, și se pot bucura de toate articolele celui mai nou număr accesând articolele în varianta digitală:

Ioan F. Pop, Apocalipsa tehnologică,

1 ■ Viorel Mureșan, „Anotimpul suspinului poetic”,

2 ■ Imelda Chința, Toamnă sub semnul cuvântului,

4 ■ Carmen Ardelean, E timp,

5 ■ Marcel Lucaciu, Garderoba cu amintiri,

7 ■ Adrian Lesenciuc, Răul care condamnă răul,

8 ■ Mihai Pascaru, Gheorghe Jurcă: viața și opera în sinteze lirice,

9 ■ Alice Valeria Micu, De la Karlsruhe la Zalău, acasă e în limba română, cu soprana Camelia Țârlea,

11 ■ Radu Șerban, Grădini care se întâlnesc: Jibou – Bolestraszyce,

13 ■ Terezia Filip, Seară patetică și profetică – cu Ioan Alexandru în Țara Lăpușului,

15 ■ Iulian Dămăcuș, Semnal editorial: „Emanoil Bucuța în memorii”,

17 ■ Viorel Mureșan, Monumentul „Echinox”,

18 ■ Menuț Maximinian, În Sălaj se Crede în Cultură,

19 ■ Ioan Bunta, Teofil Răchițeanu – Susurînd ca un rîu Veșnicia,

22 ■ Alexandru Jurcan, Marcel Mureșeanu,

23 ■ Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența,

24 ■ Artemiu Vanca, În dialog cu inteligența artificială,

25 ■ Claudiu-Ionuț Boia, Cuvântul Revelat și cuvântul generat – omilie și poliloghie,

28 ■ Marin Pop, Cassiu Deleu (1871-1952) – personalitate marcantă a Sălajului mai puțin cunoscută,

29 ■ Dănuț Pop, Aspecte privind activitatea „împuternicitului de culte” în județul Sălaj,

33 ■ Poeme de Viorel Gh. Tăutan însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța,

37 ■ La Editura „Caiete Silvane”, în colecția „Scriitori sălăjeni”, a apărut volumul „Frânturi de gând în amurg” (Meditații) de Florica Pop,

38 ■ Versuri de Ileana Urcan,

39 ■ Poeme de Dina Horvath,

40 ■ Ivona Popescu, Urletul tăcerii,

42 ■ Paul Strepol, Liber și sclav,

43 ■ Vasile Hatos, Definiția Apocalipsei,

44 ■ Daniel Mureșan, Cronica discului, Amorphis – Borderland,

47 ■ Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, The Art of Racing in the Rain (2019),

48 ■ Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Viorel Mureșan, Malaxorul de octombrie,

49 ■ Omagiații lunii octombrie (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj), coperta a III-a,

■ Arca poeziei, Henri Michaux, Duceți-mă, în românește de A.E. Baconsky, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a IV-a.